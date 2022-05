Para não ser morta, mulher se esconde nos fundos de lanchonete, em Anápolis

Na noite desta quinta-feira, uma mulher precisou se esconder nos fundo de uma lanchonete após ser ameaçada de morte pelo namorado, de 23 anos. O caso aconteceu no bairro Recanto do Sol, no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com as primeiras informações sobre o caso, o suspeito usou uma faca para ameaçar a companheira.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve no local e constatou que a moto que o suspeito usou para ir até o local é roubada. De acordo com informações da corporação policial, além de ser roubada, a moto ainda estava com a placa adulterada com fita isolante. Já a vítima relatou que o suspeito fugiu do local assim que percebeu a aproximação da viatura.

Em depoimento a Polícia Militar, a mulher conta que antes de se esconder na lanchonete, o namorado usou o capacete para agredi-la enquanto caminhava, ao lado de um conhecido, pelo setor.

As apurações iniciais mostraram que, no inicio desse mês de maio, uma Medida Protetiva de Urgência havia sido solicitada pela vítima, após o suspeito atear fogo nos móveis de sua residência e agredi-la fisicamente. O caso já está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) através da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), desta forma a nova agressão será incluída ao Registro de Atendimento Integrado (RAI).

As corporações policiais ainda não conseguiram informações sobre o paradeiro do agressor e disponibiliza os telefones 190 (PM) e 197 (PCGO) para que informações sobre a localização do rapaz sem repassadas.

