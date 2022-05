PC investiga surgimento de plantas flutuantes no lago do Jardim Botânico, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), tem investigado o surgimento de plantas aquáticas flutuantes no lago do Jardim Botânico, em Goiânia. Inicialmente, a suspeita é de que o aumento populacional da espécie possa ser consequência de uma possível presença de esgoto clandestino no local.

Nesta quinta-feira (26/5) dois funcionários da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) estiveram no Jardim Botânico para realizar a limpeza do logo. Todavia, para preservar a fauna e realizar o controle de substâncias na água, foram retiradas apenas as plantas em excesso, deixando assim o necessário para realizar o controle biológico.

As plantas que foram retiradas serão usadas como adubo. Segundo informações de Wanessa Castro, bióloga da Amma, a instituição vem acompanhando e medindo o nível de qualidade da água e até a última análise feita, não havia qualquer alteração que indicasse a poluição do lado e nem a morte dos animais aquáticos do local.

“Nós não constatamos o lançamento clandestino na água. Nós constatamos a diminuição do volume de água com relação a matéria orgânica que é acarriada pela água da chuva”, disse ela.

Entretanto, mesmo com as informações e dados divulgados pela Amma, o delegado responsável pela delegacia de Mio Ambiente da Polícia Civil acredita que possam haver irregularidades no local e afirma estar investigando se há ou não indícios de poluição. “O surgimento destas plantas têm ligação com a poluição. A polícia civil irá requisitar ao instituto de criminalística para que se faça análise dessas águas para verificar se a poluição está em níveis que possam causar danos à saúde e perecimento da fauna aquática”, ressaltou o delegado.

Ainda de acordo com informado pelo, a PCGO retornará ao local e estará acompanhando para saber se há crime ambiental.

