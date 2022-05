Preso suspeito de estupro contra mais de 50 mulheres em Goiás e outros três estados

A Polícia Civil, por meio do Grupo Estadual de Repressão a Estupros (Gere), efetuou a prisão de um homem, de 41 anos, suspeito de estupro contra mais de 50 mulheres em Goiás e outros três estados.

A prisão foi efetuada na última semana, após o cruzamento de informações do perfil genético do suspeito. As investigações apontavam que o homem mudava-se constantemente de cidade e usava nomes diferentes.

Conforme apontam as investigações, o suspeito agia de forma semelhante com todas as vítimas. Geralmente em um carro ou motocicleta, ele se aproximava das mulheres e pedia informações. Na oportunidade, ele sacava uma arma de fogo ou faca e rendia as vítimas, cometendo os abusos em seguida. O suspeito costumava cometer os crimes pela manhã e, em alguns casos, roubava também os pertences das mulheres.

Suspeito de estupro já havia sido preso outras vezes

De acordo com a Polícia Civil, os crimes sexuais teriam acontecido entre 2012 e 2015, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas.

Em 2015, o suspeito foi preso em Rondônia depois de cometer roubos e um estupro na região. Na ocasião, o material biológico dele foi coletado, inserido no banco de dados e, posteriormente, comparado com outros casos investigados no estado do Mato Grosso. Desta forma, confirmou-se a autoria de outros quatro estupros.

O perfil genético do suspeito então foi enviado para o Banco Nacional e, em nova análise, foi comprovada a compatibilidade com outros três casos no Amazonas. Em 2018, outras duas vítimas de estupro foram identificadas em Goiânia.

As investigações apontam que, até o momento, mais de 50 possíveis vítimas foram identificadas.