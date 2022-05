Goiânia abre cursos gratuitos para mulheres nas áreas de beleza e gastronomia

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados exclusivamente para mulheres, nas áreas de beleza e gastronomia. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e morar na capital.

Os cursos são de modelagem de sobrancelhas com hena, preparação de saladas e tábuas de frios. O curso de modelagem de sobrancelhas com hena é oferecido em parceria com o Senac Elias Bufaiçal. São 32 vagas na formação que tem carga horária de 20 horas. Já para o curso de preparação de saladas e tábuas de frios, são 32 vagas no Senai Canaã, com carga horária de 20 horas.

Inscrições abertas para concurso de oficiais da PMGO; veja como fazer

Como fazer a inscrição para os cursos gratuitos

As interessadas por fazer a inscrição através do site da Prefeitura de Goiânia, no ícone Rede Mulher, ou no aplicativo Prefeitura 24h. No total, são 64 vagas e as inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas. O não comparecimento no primeiro dia de aula resulta no cancelamento da matrícula. Haverá emissão de certificação profissional.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o objetivo é auxiliar na capacitação das mulheres ao mercado de trabalho. “Capacitação ajuda a mulher a entrar no mercado de trabalho, o que é fundamental para garantir-lhe independência financeira e, assim, saída do ciclo de violência”.