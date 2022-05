Menino de 11 anos morre após ser atingido por tiro acidental disparado pelo pai, em Formosa

Um menino de 11 anos morreu dentro de casa na sexta-feira (27), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ele foi atingido por um tiro acidental disparado pelo próprio pai. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e quando os militares chegaram na residência, localizada no setor Formosinha, ouviram o barulho de um segundo disparo. Dentro da casa, encontraram o homem com o filho no colo e um tiro no rosto.

Os policiais encontraram o homem ainda consciente e o encaminharam para uma unidade de saúde. À princípio, ele não corre risco de morte.

Pai escreve bilhete após atirar acidentalmente no filho

Antes de atirar no próprio rosto, o pai escreveu um bilhete pedindo perdão à família por ter atirado na criança. “Matei meu filho, matei por acidente. Peço perdão”, diz trecho da carta.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Meneses, o homem é atirador esportivo e trabalha como autônomo. Ele tem quatro armas registradas em seu nome, mas decidiu vender uma delas por dificuldades financeiras.

Informações iniciais apontam que o acidente aconteceu no momento que o pai estava tirando a foto de uma das armas, espingarda calibre 12, para vender. O delegado afirma que, possivelmente, o homem acionou o gatilho sem perceber.

