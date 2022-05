Em apenas 5 meses, Brasil supera número de mortes por dengue registrados em 2021

Dados do boletim do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (28/5) mostra que, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o Brasil superou o número de mortes por dengue registrados no ano passado.

Em 2021, foram 246 óbitos pela doença, neste ano o número de vítimas fatais passou para 382, de janeiro a maio. Além disso, outras 349 possíveis mortes por dengue estão sendo investigadas.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, sendo as primeiras vinte semanas do ano, o número de mortes subiu mais de 138% neste ano, totalizando mais que o dobro em relação a 2021.

A semana epidemiológica é uma convenção usada internacionalmente que vai de domingo ao sábado de uma determinada semana. O Brasil concluiu neste sábado (28) a 21ª semana epidemiológica.

Goiás é o estado com maior número de casos por habitantes

Dados do Ministério da Saúde ainda apontam que Goiás é, novamente, o estado com maior número de casos a cada 100 mil habitantes, registrando 2 mil dentro desta parcela da população. Em seguida está o Distrito Federal, com 1,5 mil casos a cada 100 mil habitantes, e Tocantins, com 1,3 mil casos a cada 100 mil habitantes.

Até a semana passada, Goiás também contava com o maior número de casos graves em decorrência da doença, somando 2.972; seguido de São Paulo, com 1.359 e Paraná 1.265.

Mortes por dengue no Brasil

Até a última semana, os estados com maior quantidade de mortes foram São Paulo (134 óbitos), Santa Catarina (43 óbitos), Goiás (41 óbitos), Rio Grande do Sul (35 óbitos) e Paraná (31 óbitos).

Das 349 mortes que estão sendo investigadas, 138 estão em Goiás, 42 em Minas Gerais, 42 em São Paulo, 31 no Paraná e 25 no Distrito Federal.