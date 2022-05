Menino é internado em estado grave após ser atacado por rottweilers, em Anápolis

Um menino de 4 anos foi internado em estado grave após ser atacado por dois cachorros da raça rottweiler, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. Ele ficou com diversos ferimentos pelo corpo.

Informações iniciais apontam que o menino estava em casa com a babá com foi atacado pelo casal de cachorros dela. No momento do ataque, a criança estava no colo da cuidadora.

Inicialmente, o menino foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos próprios familiares. Na unidade de saúde, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionada e, devido a gravidade dos ferimentos, transferiu o menino para um hospital.

Dados da última atualização do estado de saúde do menino apontam que ele está na enfermaria em estado grave, mas consciente e orientado. Possivelmente, ele precisará de enxertos pelo corpo. Ele deve ser transferido para uma unidade de referência no tratamento em Goiânia.

Uma criança de 2 anos morreu, em abril do ano passado, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O irmão da vítima, de 7 anos, também foi atacado pelo cachorro.

Conforme informações, os dois meninos, de 7 e 2 anos, estavam brincando no quintal quando foram atacados pelo cachorro da própria família. O irmão mais velho, teve um ferimento no antebraço, já o mais novo, de 2 anos, sofreu uma mordida no pescoço. Ambos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o menino de 2 anos não resistiu e morreu.