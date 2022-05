Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, terá salas vip de cinema

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, terá, a partir do mês de agosto, salas vip de cinema. Assim, o local funcionará todos os dias, das 14h às 22h, com ingressos no valor de R$50 a inteira e R$25 a meia entrada, para a inauguração. A administração será da rede CineX.

Serão duas salas vip de cerca de 180 lugares no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Desse modo, o cinema exibirá grandes mostras de festivais, bem como produções clássicas de pequenas e grandes produtoras cinematográficas.

O local ainda terá bombonière, galeria de arte, cafeteria e bistrô em suas dependências. Dessa maneira, as salas vip de cinema ficarão no subsolo do prédio da biblioteca, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O CEO da Neo Investimentos Adriano Oliveira, conta atualmente com seis unidades de cinemas presentes em várias cidades do país. Ele destaca que a novidade faz parte do plano de expansão e “está trazendo enriquecimento à cultura de Goiânia, já que o Oscar Niemeyer é a verdadeira casa cultural da cidade”.

“O cinema dispõe de serviço vip, arte, gastronomia e muito conforto. Já estamos em fase de execução do projeto arquitetônico e aguardando o término da fabricação das poltronas especiais para as instalações”, completa Adriano Oliveira.

Galeria CineX

Em abril deste ano, um incêndio atingiu a Galeria CineX, que fica no antigo Banana Shopping, no Centro da cidade. O local, que também é administrado pela rede CineX, seria inaugurado poucos dias depois do incêndio, e receberia a 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”.

Em entrevista ao jornal O Popular, Adriano Oliveira afirmou que o projeto da Galeria CineX “deve ser retornado em breve”. Além disso, ele ainda informou que o projeto deve ser alterado, passando a ter quatro, e não cinco salas de cinema, já que uma deverá ser transformada em sala de games.