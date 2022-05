Dia Livre de Impostos, em Goiás, acontece nesta quinta-feira (2); saiba mais

Nesta quinta-feira (2/6) diversos estabelecimentos comerciais em todo estado de Goiás estarão participando do Dia Livre de Impostos. Trata-se de um dia onde os produtos comercializados podem ter descontos de até 70% no valor final do produto. No município de Goiânia, por exemplo, uma concessionária irá vender uma moto sem que haja a cobrança de impostos.

Segundo informações divulgadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Goiânia), a comercialização do veículo será feito pela Saga Motos e ficará exposto no Shopping Cerrado durante esta semana. Quem for sorteado poderá adquirir a motocicleta sem pagar impostos. Dentre os estabelecimentos que já confirmaram participação no Dia Livre de Impostos estão empresas do ramo de casas de carnes, quiosque de milk shake, óticas, lojas de colchões e móveis, lojas de vestuários, restaurantes com alimentação saudável e shoppings.

Entre os meses de janeiro e o início de maio, o estado de Goiás já pagou mais de R$ 20,9 bilhões em impostos. Trazendo para o âmbito nacional, mais de R$ 1 trilhão em impostos já foram pagos pelos brasileiros durante o mesmo período. Os dados são do Centro Histórico de São Paulo.

Desta forma, conforme informado pelo CDL Jovem de Goiânia, o objetivo da ação é conscientizar a população goiana, juntamente com o setor varejista, sobre a alta carga tributária presente no Brasil. O presidente da entidade, Eberth Motta Júnior, completa dizendo que o Dia Livre de Impostos é também uma forma de deixa claro para o consumidor como a elevada tributação afeta o poder de compra do brasileiro.

“É um efeito cascata já que o imposto alto torna o produto mais caro, fazendo com que a população compre cada vez menos. Isso piora o desempenho das vendas no varejo que, por sua vez, investe menos na contratação de trabalhadores”, explica ele.

