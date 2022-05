Mulher morre queimada em forno de carvoaria enquanto ajudava o marido, em Orizona

Uma mulher, de 40 anos, foi encontrada morta em uma carvoaria localizada em um dos distritos de Orizona, região sudoeste de Goiás. De acordo com as primeiras informações divulgadas, inicialmente, a primeira suspeita é de que a vítima caiu dento de um dos fornos e acabou morrendo carbonizada.

Saúde: Caso suspeito de hepatite grave de causa desconhecida é investigado, em Goiás

Inicialmente a corporação policial tem tratado o caso como morte acidental. Segundo informações do marido da vítima, a mulher o estava ajudando a retirar carvão dos fornos, neste sábado (28/5), e estava bêbada. O marido disse que foi até um córrego buscar água e quando voltou, se deparou com a esposa caída em um dos fornos.

Crimes sexuais: Dentista é suspeito de importunação sexual contra paciente em Aparecida

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o marido é funcionário do local e a vítima teria ido ajuda-lo. Ainda segundo a corporação policial, o homem até tentou arrastar a esposa, mas devido a fumaça e calor, conseguiu retirar apenas parte do corpo da mulher. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.

Acidente: Homem cai na Igreja do Rosário e quebra o nariz, na Cidade de Goiás