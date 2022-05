Sime Aparecida oferece 531 vagas destinadas ao primeiro emprego; saiba mais

Nesta segunda-feira (3/05), o Sistema Municipal de Emprego (SIME), da Prefeitura Municipal de Aparecida, informou que, nesta semana, está oferecendo 531 oportunidades para quem busca o primeiro emprego no município. A captação das vagas é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho. Dentre as vagas em aberto estão auxiliar de produção, repositor de mercadorias, movimentador de mercadorias, auxiliar de logística, auxiliar de depósito e operador de caixa.

O secretário Jeferson Ferreira, responsável pela pasta, ressalta que a parceria entre a administração e as empresas do setor produtivo de Aparecida, tem gerado bons resultados e aumentado as ofertas de trabalho no município.

“Nós estamos tendo uma alta demanda de oferta de emprego nas últimas semanas porque as empresas procuram a Prefeitura para firmar parceria. Na semana passada, por exemplo, ofertamos mil vagas em um processo seletivo. Somente nessa seleção, 300 pessoas tiveram contratação imediata e já saíram de lá empregadas, e outras 700 pessoas receberam cartas de recomendações para futuras entrevistas com outras empresas”, explicou ele.

Como é feito o atendimento direto

O trabalhador que deseja concorrer às vagas precisa agendar um atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), através do site trabalho.aparecida.go.gov.br. seguindo o seguinte procedimento:

Clicar na opção vagas de emprego;

Selecionar a vaga que deseja;

Clicar em quero me candidatar.

A partir deste procedimento, o candidato será encaminhado para a janela de agendamento, onde será necessário que ele selecione o o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e o local de atendimento presencial. O candidato deve comparecer em uma das unidades do SAC Aparecida, no dia e horário agendado, portando RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Caso o trabalhador se encaixe no perfil da vaga, será emitida uma carta de encaminhamento para a realização de uma entrevista na empresa contratante. Vale ressaltar que as oportunidades de emprego são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Para mais informações basta entrar em contato através do telefone (62) 9 9194-3491.

Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana:

156 Auxiliar de produção

153 Repositor de mercadorias

115 Vendedor Externo

105 Movimentador de mercadoria

100 Auxiliar de logística

78 Motorista

44 Vendedor interno

35 Operador de empilhadeira

25 Assistente administrativo

25 Assistente Departamento Pessoal

24 Estagiário

15 Auxiliar de deposito

10 Açougueiro

10 Consultor Comercial

10 Encarregado de Loja

10 Lanterneiro (Reparação de Veículos)

6 Frentista

5 Agente de Relacionamento

5 Ajudante de carga e descarga

5 Analista de redes e de comunicação de dados

5 Auxiliar de armazém

5 Auxiliar de cobrança

5 Conferente de mercadoria

5 Costureira em Geral

5 Mecânico de ônibus

5 Motorista entregador

4 Torneiro mecânico

3 Assistente contábil

3 Auxiliar de Costureira

3 Auxiliar de cozinha

3 Jardineiro

3 Recepcionista

2 Ajudante Geral

2 Analista de licitações

2 Analista financeiro (instituições financeiras)

2 Assistente fiscal

2 Assistente de contas a pagar e receber

2 Assistente de vendas

2 Auxiliar operacional

2 Auxiliar de almoxarifado

2 Auxiliar de confeiteiro

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de logística

2 Auxiliar Financeiro

2 Auxiliar Técnico

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Empregada doméstica

2 Encarregado de produção

2 Entregador

2 Mecânico

2 Mecânico diesel

2 Operador de Balancim

2 Recepcionista, em geral

2 Técnico em segurança do trabalho