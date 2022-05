Zoológico de Goiânia passará por ampla reforma ainda em 2022

O Parque Zoológico de Goiânia, no Setor Oeste, passará, ainda no ano de 2022, por uma ampla reforma ainda em 2022. O extrato do contrato com a empresa responsável pelas obras foi publicado na edição de quarta-feira (25/5) do Diário Oficial do Município (DOM). Assim, a obra, com previsão de início em aproximadamente 60 dias, irá contemplar acessibilidade, ambientes para os animais e áreas comuns. Desse modo, será executada em até três meses.

O projeto de reforma do Zoológico de Goiânia prevê a troca dos vidros dos grandes felinos, bem como no próprio ambiente desses animais. Além disso, em banheiros, escadarias, guarda-corpos, parapeito, estrutura para macacos (micário), áreas verdes e pergolados.

A reforma é orçada em aproximadamente R$ 950 mil, com recursos proveniente de convênio com o Governo Federal. Ademais, terá uma contrapartida do município na ordem de 3,92%.

Durante a execução da obra, o funcionamento do Zoológico não será afetado. Dessa forma, haverá continuidade da visitação e atendimento ao público. O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, explica, contudo, que os ambientes reformados serão provisoriamente interditados. “Não haverá transferência ou manejo dos animais para ambientes externos, apenas no próprio parque, conforme orientações dos veterinários, para garantirmos aos bichos qualidade de vida e bem-estar”, explica.

A reforma no Parque Zoológico de Goiânia

Em detalhes, a obra do Parque Zoológico de Goiânia prevê acessibilidade por meio da implantação do piso tátil, desde a área de acesso do estacionamento até a bilheteria e, de lá, à placa de mapa tátil. Ademais, nos banheiros para visitantes, as intervenções preveem adequações para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Haverá, ainda, readequação das rampas de acesso, escadarias e guarda-corpos, conforme as normas técnicas de acessibilidade exigidas.

No ambiente dos grandes felinos, as intervenções incluem a ampliação dos tanques e troca dos vidros, que passam a ser triplos e laminados. Já no espaço dos primatas, a obra amplia o pé direito de dois para cinco metros, bem como o espaço de vivência.

A obra também cria praças recreativas na entrada do parque, em frente ao lago dos primatas, com construção de pergolados e ampliação da área verde que o cerca.