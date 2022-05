Bombeiros de Goiás são enviados a Pernambuco para auxiliar nas buscas por desaparecidos

Militares do Corpo de Bombeiros de Goiás foram enviados, nesta terça-feira (31/5), a Pernambuco para auxiliar nas buscas por pessoas desaparecidas em cidades do Grande Recife. A região tem sofrido com enchentes e desmoronamentos após as fortes chuvas que atingiram o estado.

A equipe é formada por dois homens e dois cães farejadores, sendo o Sargento Wanderley com cadela Mera e Cabo Veloso com o cão Fênix. Os profissionais são especializados em em salvamento, busca e resgate com cães, em qualquer tipo de terreno. Além disso, outros três militares estão se deslocando para levar equipamentos e materiais para auxiliarem nas buscas.

Os membros dessa equipe também auxiliaram nas buscas em Brumadinho, tragédia que aconteceu em 2019 e matou mais de 270 pessoas, e nas enchentes que ocorreram na Bahia, em janeiro deste ano.

A determinação do envio dos militares foi dada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, após contato com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. “Determinei que equipes do Corpo de Bombeiros se desloquem e auxiliem às buscas. Está aí a participação de Goiás em todos os momentos, em todos os Estados que foram vitimados e com dificuldades”, disse Caiado.

Desastre em Pernambuco

As fortes chuvas no estado começaram no dia 25 deste mês e têm causado diversos estragos, como deslizamentos de terra e enchentes. Segundo a Defesa Civil pernambucana, ao menos 91 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas. Após as chuvas, mais de 3,5 mil pessoas estão alojadas em abrigos.

Forças de segurança, Defesa Civil, Exército e órgãos municipais estão atuando em sete pontos de deslizamentos da região metropolitana: Zumbi do Pacheco e Curado IV (Jaboatão dos Guararapes); Areeiro (Camaragibe); Monte Verde/Ibura, Barro e Guabiraba (Recife) e Paratibe (Paulista).

Toda a operação conta com a participação de 198 bombeiros de Pernambuco; 11 da Paraíba; sete de Minas Gerais, oito do Rio Grande do Norte e, agora, outros de Goiás. Também atuam nos trabalhos 60 militares do Exército; 22 da Marinha; oito policiais militares; 100 guardas municipais; quatro policiais civis e 25 funcionários da empresa de limpeza urbana.