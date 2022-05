Entrega do viaduto entre a Perimetral Norte e Av Goiás, em Goiânia, é adiada

Estava previsto para esta terça-feira (31/5) a finalização da obra de construção do viaduto localizado entre as Avenidas Goiás e Perimetral Norte. Todavia, problemas com umidade no local fizeram com que a entrega fosse adiada para o próximo dia 9 de junho. A estrutura faz parte das do BRT Norte-Sul e as obras tiveram início a cerca de dois anos.

A previsão inicial, feita assim que a construção foi iniciada, em 2020, tinham como previsão de entrega o mês de dezembro daquele mesmo ano. Todavia, ao longo desses dois anos, a entrega foi adiada, pelo menos, duas vezes. Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que foi feita a retirada de postes da Enel, entre os dias 21 e 22 de maio, para dar início ao serviço da alça lateral do viaduto. Com o início da escavação, foi verificado a presença de uma grande quantidade de umidade no material.

Desta forma, a atividade de regularização do subleito que, conforme normas, precisa estar ótima demorasse mais do que o que estava inicialmente previsto. A pasta informou ainda que o viaduto em si, já esta pronto e o que falta fazer é apenas finalizar a alça de acesso para a Avenida Perimetral Norte.

A previsão é de que, no próximo dia 9 de junho, todo o complexo esteja pronto e com a devida sinalização, fazendo com que o tráfego no local seja liberado.

Sobre o Viaduto Perimetral

O Viaduto Perimetral será o responsável por fazer a ligação entre as avenidas Goiás e Perimetral norte, em Goiânia. O objetivo de sua construção é possibilitar um tráfego maior de veículos, bem como melhorar o fluxo de trânsito e também de pedestres.

Ao todo a obra é comtemplada por 27 vigas de 33 metros e nove vigas de 22 metros, além de ter à disposição dos motoristas quatro faixas para tráfego, sendo duas em cada sentido. Duas faixas serão exclusivas aos ônibus do transporte coletivo e as outras duas para os demais veículos.

