Goiânia recebe 2ª edição do BBQ Mix, com churrasco e diversos shows

O BBQ Mix, evento que recebeu título de maior churrasco do mundo, tem sua 2ª edição em Goiânia no dia 3 de julho, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Assim, a programação terá artistas de todo o Brasil, bem como grandes chefs da culinária.

Entre as atrações estão a dupla sertaneja Bruno & Marrone, Barões da Pisadinha e Edson & Hudson. Além disso, Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, George Henrique e Rodrigo. Também Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr. A estimativa de público é de 40 mil pessoas, segundo a organização.

As vendas dos ingressos para o BBQ Mix em Goiânia começam na terça-feira (31/5), a partir das 12h, pelo site nutix.com.br. Dessa forma, serão 48h de valores exclusivos para o lançamento ou até enquanto durar o estoque. O público do evento poderá adquirir os ingressos com opção para o BBQ MATURATA (Open Bar e Open Food), que cust R$ 200 feminino e R$ 250 o masculino. Já o BBQ FRONT (sem Open Bar, mas com churrasco e bebidas à venda), custa R$ 50 o feminino e R$ 100 o masculino. Ademais, no LOUNGE (para 15 pessoas, com Open Bar e Open Food), que é preciso entrar em contato por um telefone.

O BBQ Mix recebeu o título de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness World Records, em fevereiro de 2020. O recorde foi conseguido pela maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina servidas em 8h.

Serviço: 2ª edição do BBQ Mix Goiânia

Quando: 3 de julho (domingo)

Onde: Estacionamento do Estádio Serra Dourada

Ingressos: link