‘Materialização de um sonho’, afirma Welton Lemos ao tomar posse como vereador na Câmara de Goiânia

Welton Lemos (Podemos) tomou posse como vereador na manhã desta terça-feira (31/5), na Câmara Municipal de Goiânia. Ele é o primeiro suplente do vereador Ronilson Reis, que é pré-candidato a deputado estadual por Goiás.

No último dia 5 de maio, o vereador Ronilson pediu afastamento do mandato por quatro meses, contados a partir desta segunda-feira (30) até setembro deste ano. Como motivação, ele alegou interesse particular.

Posse de Welton Lemos como vereador na Câmara Municipal de Goiânia

Durante a sessão plenária desta terça-feira (31), o vereador Welton Lemos falou sobre a responsabilidade de estar assumindo o mandato em Goiânia. “É com muita alegria, honra, respeito responsabilidade e satisfação que assumo uma importante cadeira na Câmara Municipal de Goiânia”.

Em seu discurso, Lemos afirmou que a posse se confirma como a materialização de um sonho. “Sonho que tem por fim o trabalho em prol de melhorias na qualidade de vida dos goianienses, em especial dos mais necessitados.”.

Falando sobre sua atuação na Câmara, o novo vereador destacou. “Minha atuação nesta Casa de Leis será voltada essencialmente aos interesses da comunidade goianiense, de apoio aos mais necessitados, com projetos em defesa do social”.

Welton Lemos ainda falou que estará trabalhando junto com a atual administração municipal para viabilizar melhorias na capital. “Eu vou cumprir os meus deveres de parlamentar com responsabilidade, zelo e com a mesma motivação de sempre. Estarei trabalhando em conjunto com a atual administração municipal nas ações que promoverão o bem e melhorias para a população da nossa linda cidade”.

A posse de Welton Lemos foi prestigiada por vários pastores da Igreja Bethel( da qual ele faz parte), apoiadores, familiares e amigos, bem como do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.