Museu Frei Confaloni abre exposição de artista chinês Tai Hsuan-An

O Museu Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária, no Centro de Goiânia, recebe, a partir desta terça-feira (31/5), as obras do artistas plástico chinês Tai Hsuan-An, radicado na capital há 45 anos. Assim, a exposição, que é batizada de Saudações, promove encontro de culturas oriental e ocidental em técnicas diversas. Dessa maneira, são materializadas em pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e objetos. “São peças que levam à apreciação de um só planeta e uma só humanidade, diz Tai.

A abertura da exposição Saudações, do artista Tai Hsuan-An, acontece até o dia 15 de junho. Dessa maneira, estará aberta de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, inclusive feriados. A mostra é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia).

Sobre Tai Hsuan-Na

Nascido na China, em 1950, Tai Hsuan-An passou a sua infância empenhado nos desenhos, pinturas e brinquedos. Desse modo, em 1965 veio para o Brasil na companhia dos pais, e formou-se, em 1976, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP). Um ano depois, veio para Goiânia com a esposa, Lee Chen Chen, docente em física e biociências nucleares, na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Mestre em Artes Visuais pela UFG, Tai integra, desde 1978, Tai Hsuan-An integra o corpo docente do Departamento de Artes e Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Na instituição, ele é um dos responsáveis pela criação do Curso de Design. Desse maneira, dedica ao estudo e ensino do processo criativo, do desenho e da morfologia tridimensional.

Como artista plástico, Tai é autor de mais de 20 exposições individuais e participa de exposições coletivas desde 1972. Além disso, é designer e escritor, autor de importantes livros publicados em Goiânia, Campinas e São Paulo.

Serviço: Exposição “Saudações”, do artista Tai Hsuan-An | Museu Frei Confaloni

Quando: Terça-feira (31/5) – abertura | Exposição até 15 de junho

Horário: De terça-feira a domingo, das 8h às 18h

Onde: Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador – Centro