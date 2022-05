Paralelo 16º: Mostra de Dança tem edição exclusivamente goiana e digital

Entre os dias 6 e 12 de junho, a Paralelo 16º Mostra de Dança Contemporânea terá uma edição apenas com participantes goianos, e também será digital. Assim, apresentará seis espetáculos cênicos, de diferentes linguagens da dança. Além disso, vai oferecer duas oficinas, também diferenciadas em termos de estilo (Vogue e Jazz-Funk).

Entre as atrações artísticas estão dois trabalhos de dança contemporânea, sendo um da Quasar Cia. de Dança e outro da Giro8 Cia. de Dança. Alémd disso, na linguagem que se aproxima dos universos da videoarte e da videodança estão as obras dos criadores Gustavo Silvestre e Lunna Gomes. Ademais, no estilo Vogue/House, a representação vem do Coletivo GangArt. E para completar a diversidade de estilos, o Balé Clássico também foi escolhido, por meio do trabalho do Balé do Teatro Escola Basileu França.

Todas as transmissões serão gratuitas e poderão ser acessadas pelo canal de YouTube Paralelo 16º Mostra de Dança Contemporânea. As oficinas, também gratuitas, acontecerão pelo Zoom, e as inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected].

O Paralelo 16º Mostra de Dança Contemporânea foi contemplado pelo Edital de Dinamização de Espaços Culturais do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Desse modo, é uma realização da Quasar Cia de Dança e da Associação Quasar de Cultura.

Valorização da produção local

A última edição do Paralelo 16º aconteceu em novembro de 2021, em uma versão híbrida. Dessa maneira, foram dois espetáculos presenciais e uma transmissão ao vivo. Os demais trabalhos foram exibidos em vídeos pré-produzidos para o evento.

Foi uma edição internacional, que contou com artistas da Coréia do Sul e da Holanda. Além disso, trabalhos reconhecidos nacionalmente, como o Corpo de Dança do Amazonas, o Cena 11 Cia. de Dança, bem como o Grupo Corpo, de Minas Gerais. Também a própria Quasar Cia de Dança, sempre anfitriã do Paralelo 16º, e do Ateliê do Gesto.

Já em 2022, os organizadores buscam a valorização do produto artístico que nasce em terras goianas. Esta edição também se abre para as linguagens que caminham em comunhão com a dança contemporânea.

As exibições on-line, tanto quanto as oficinas, além de garantirem a segurança sanitária contra a Covid-19, atendendo as exigências do próprio edital do Fundo de Arte e Cultura, também satisfazem àquele público que não poderia estar de forma presencial no teatro, alcançando, possivelmente, um número ainda maior de espectadores. Ademais, a diversificação das linguagens da dança também prevê que haja a adesão de novos olhares para o evento.

Serviço: Paralelo 16º – Mostra de Dança Contemporânea

Quando: De 6 a 12 de junho de 2022

Onde: YouTube