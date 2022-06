Suspeitos de furtar R$ 20 mil em posto de gasolina são presos pela PC, em Goiânia

Nesta terça-feira (31/5) a Policia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu cinco mandados judiciais em desfavor de dois suspeitos de furtar R$ 20 mil de postos de combustíveis localizados no Setor Oeste, em Goiânia. Dentre os mandados judiciais, dois deles eram de prisão temporária e três de busca e apreensão, sendo cumpridos em Aparecida de Goiânia e no Distrito Federal (DF).

Em meio as investigações, foi descoberto pela polícia que um dos suspeitos estava cumprindo aviso prévio na rede de postos e não havia concordada com a demissão. No dia em que o crime aconteceu, os investigados desabilitaram o alarme do posto e ao entrarem no escritório localizado no posto, furtaram cerca de R$ 20 mil.

Após o furto, os dois suspeitos fugiram do local usando um veículo que era conduzido pela companheira de um dos envolvidos. Com o cumprimento dos mandados judiciais, as investigações seguem em andamento com a intenção de descobrir outros eventuais colaboradores envolvidos no crime.

A Polícia Civil não divulgou os nomes e nem se os mesmos possuem algum antecedente. Desta forma, o Dia Online não conseguiu localizar a defesa dos envolvidos.