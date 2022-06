Beco da Codorna, no Centro, ganhará novos grafites de 90 artistas

Desta quinta-feira (2/6) até o próximo domingo (5/6), o Beco da Codorna, no Centro de Goiânia, recebe o Festival Beco 3, que vai reunir 90 artistas para uma ocupação cultural através do grafite.

Assim, o Festival Beco 3 marca a volta do evento, após seis anos. O projeto busca revitalizar espaços urbanos, produzindo arte e colorindo todas as paredes do Beco da Codorna. Além disso, o festival terá shows, discotecagens e oficinas, todas as atividades com entrada gratuita.

A abertura oficial será na quinta-feira. Ademais, a partir de sexta-feira (3/6), os artistas já começam a pintar o beco, sempre das 8h às 18h. As discotecagens acontecem na sexta e no sábado (4/6) e o local terá banheiros químicos e um bar, que funciona até às 22h. No domingo, acontece a inaguração de todos os novos grafites de 90 artistas no Beco da Codorna.

O Beco

No local foi criado o primeiro museu céu aberto de arte urbana de Goiânia, deixando suas artes estampadas nos muros. Assim, o Beco da Codorna é o maior em extensão do Centro de Goiânia.

Além da galeria a céu aberto, acontecem várias atividades artísticas e culturais. Desse modo, serve de cenário para gravação de clipes musicais, curtas-metragens, ensaios fotográficos e até mesmo um casamento que já foi realizado.

Serviço: Festival Beco 3 – Beco da Codorna

Quando: De 2 a 5 de junho

Onde: Av. Anhanguera, entre a Av, Tocantins e Rua 9 – Centro

Horário: Sempre das 8h às 21h

Entrada: Gratuita