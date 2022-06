Concurso fotográfico celebra o 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia

Pensado para celebrar os 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia, a Agência de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) lançou um concurso fotográfico no perfil do Instagram @goianiapulsa. Além disso, irá celebrar os 80 anos do Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG).

Para participar da ação, o candidato deve postar as fotos em seu perfil no Instagram até o dia 19/6. Os registros devem ser de monumentos históricos inaugurados durante o Batismo Cultural da capital. Assim, devem podem ser Câmpus Goiânia e do Teatro Goiânia. Ademais, de monumentos e edifícios históricos em Art Decó, como o Grande Hotel, o Relógio da Avenida Goiás, e os edifícios da Rua do Lazer. Também podem ser do traçado original da capital goiana, como o Conjunto Arquitetônico da Praça Cívica e o Museu Pedro Ludovico Teixeira.

Com o tema “Art Déco, História, Cultura e Turismo na Região Central de Goiânia”, o concurso fotográfico premiará o 1º lugar com uma diária para casal com café da manhã no Hotel Plaza Inn Executive. Já o 2º lugar receberá um jantar para casal na Churrascaria Favo de Mel. O 3º colocado ganha um café da manhã ou lanche no Tia Nair Café, além de certificações.

Como participar do concurso fotográfico

Cada participante poderá concorrer no concurso fotográfico com, no máximo, três fotografias que nunca foram publicadas anteriormente. Desse modo, as imagens devem ser postadas juntas. Além disso, os participantes devem informar na legenda a categoria em que cada fotografia será submetida.

É obrigatória a utilização das hashtags do concurso: #CONCURSOBATISMOCULTURAL, #GOIANIAPULSA e #IFGGYN80ANOS. Ademais, é preciso seguir os perfis @goianiapulsa, @agetul_ e @ifggoiania no Instagram. O perfil do participante deve estar aberto para análise das fotos e do cumprimento das regras.

A seleção inicial das fotos será realizada por uma comissão formada por servidores da Agetul e do IFG. As aprovadas serão colocadas em votação popular.

As fotos deverão ser postadas até o dia 19 de junho às 23h59. A comissão irá selecionar 18 fotos, nove de cada categoria. No dia 22 de junho, elas serão postadas no feed do Goiânia Pulsa para votação do público. Apenas as seis fotos mais votadas, três de cada categoria, serão as vencedoras.

A votação estará liberada de 22 a 29 de junho. Já o resultado final e a premiação ocorrerão no dia 3 de julho, no IFG. A publicação oficial, com as regras do concurso que celebra 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia pode ser conferida AQUI.