Exposição de carros antigos acontece em Aparecida de Goiânia nesse fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 4 e 5 de junho, o Buriti Shopping, localizado em Aparecida de Goiânia, receberá uma exposição de carros antigos, intitulada como “De Geração em Geração”. Na ocasião, os visitantes do centro de compras poderão apreciar exemplares que fizeram grande sucesso e marcaram a história do automobilismo nas gerações passados.

Dinheiro público: Saúde de Aparecida de Goiânia recebe quatro novas ambulâncias

Os carros estarão expostos no estacionamento do Buriti Shopping no sábado (4/6) das 15h às 19h e no domingo (5/6) das 9h as 14h. A entrada no evento é gratuita. Todavia, apesar de acontecer apenas no fim de semana, uma pequena prévia da exposição pode ser visitada no piso térreo do shopping, onde está alocado um VW Fusca 1974, cor branco lótus.

Exposição: 14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto em Aparecida de Goiânia

Exposição de carros

O evento é organizado através de uma parceria do Buriti Shopping com o Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVAGO). A estimativa dos organizadores é que sejam expostos 150 veículos, de diversos modelos, entre eles exemplares nacionais, importados e raros. Dentre os veículos expostos estão Opala Diplomata, Lincoln e o Lassale conversível.

Trânsito: Motorista morre após bater de frente com caminhão na GO-330, em Anápolis

O evento visa proporcionar momentos de nostalgia e diversão, envolvendo os amantes de carros antigos e atraindo o público em geral, entre adultos e crianças. Mais informações sobre a exposição de carros antigos podem ser acessadas nas redes sociais do buriti shopping.