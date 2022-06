Homem alega que foi dopado e que teve R$ 8 mil furtados em boate de Anápolis

Um homem, de 46 anos, fez uma denuncia junto a Polícia Militar de Goiás (PMGO) alegando que foi dopado durante uma ida a uma boate em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ainda de acordo com a vítima, durante a sua visita ao estabelecimento, ele teve cerca de R$ 8 mil retirados de sua conta bancária através de uma transação via PIX.

O boletim de ocorrência informa que o homem foi até a delegacia e contou que algo teria sido colocado em sua cerveja, fazendo com que ele adormecesse no local e só acordasse por volta das 9h da manhã seguinte. Já mais lúcido, a vítima percebeu que foram realizadas operações bancárias indevidas em sua conta.

O que diz a dona do estabelecimento

O caso teria acontecido durante a madrugada desta segunda-feira (30/5). A dona da boate, por sua vez, negou todas as acusações feitas pelo homem e afirmou que a vítima teria chegado ao local por volta das 19h do dia 29 e ido embora por volta do 12h desta segunda. A mulher alega ainda que o cliente consumiu bebidas alcóolicas durante todo o período em que esteve no local, que comprava litros de bebidas e pagava “shots” para as moças presentes.

A suspeita da proprietária é de que o homem se arrependeu após perceber o quanto foi gasto e realizou a denuncia alegando ter sido furtado. A dona da boate afirma ainda que no local existem cerca de 16 câmeras de monitoramento interno, que tem os comprovantes de pagamento efetuados pelo homem durante a sua estadia, que está em contato com advogados e que presente entrar com um processo judicial contra o cliente. Na próxima semana a proprietária da boate deve prestar depoimento e apresentar todas as provas junto à Justiça de Goiás.

O Dia Online não conseguiu localizar o suspeito para que o mesmo se manifestasse. O espaço segue aberto.