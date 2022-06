Homens são presos por usar documentos falsos para sacar FGTS, em Aragarças

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), através do seu batalhão lotado no município de Aragarças, efetuou a prisão de dois homem suspeitos de usarem documentos falsos para sacar o FGTS de terceiras, em agências bancárias do estado. No momento da prisão, os suspeitos portavam diversos documentos falsificados e dinheiro proveniente da ação criminosa. Um terceiro homem, apontado como comparsa, está envolvido na ação e conseguiu fugir.

A denúncia sobre o caso partiu do gerente de uma agência bancária que acionou a polícia enquanto um dos suspeitos tentava usar uma identidade falsa para sacar o FGTS de uma das vítima. A PMGO se dirigiu até a agência bancária para verificar a denúncia. Inicialmente o suspeito negou que o documento apresentado por ele era falso, alegando ser de Blumenau – Santa Catarina e que estava de passagem por Aragarças quando resolveu ir até o banco para sacar o benefício.

Não acreditando na história contada pelo homem, a corporação fez uma busca pelo sistema informatizado e verificou a veracidade do documento, atestando que o mesmo era fraudulento. Mediante a situação e a conversa com os policiais, o suspeito confessou o crime e afirmou que comprou diversos documentos falsos pela internet, além de informar sobre a existência de um hacker que repassava todas as informações necessárias sobre as pessoas que possuíam o FGTS para saque.

Ainda de acordo com o suspeito, o mesmo aplicava os crimes com o auxílio de dois comparsas. Um deles aguardava no carro e foi preso em flagrante, do lado de fora da agência bancária. No carro utilizado na ação, a PMGO encontrou diversos documentos de identidade falsos, com fotos dos envolvidos, além de R$4.302,00.

O terceiro suspeito de aplicar os golpes estaria em outra agência bancária, localizada em uma cidade vizinha. A PMGO foi até o local, mas o mesmo já havia conseguido fugir. Apesar da fuga, o homem já foi identificado. Após a prisão dos outros dois envolvidos, os mesmos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aragarças. O caso será investigado pela PCGO.