Menino de 4 anos atacado por rottweilers, em Anápolis, deixa UTI do Hugol

Nesta quarta-feira (1/6) o menino, de 4 anos, que foi atacado por rottweilers, em Anápolis, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi remanejado para um leito de enfermaria de um hospital, em Goiânia. De acordo com a mãe da criança, a vítima passa bem e conseguiu caminhar pela primeira vez após o ataque. A expectativa é de que o menino receba alta e vá para casa ainda esta semana.

Ainda de acordo com a mãe, os bom já estão bem cicatrizados e alguns exames de sangue foram feitos para averiguar o quadro de saúde. O menino está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por cirurgia neste domingo (30). O boletim médico divulgado nesta quarta é de que o paciente se encontra em estado regular, consciente e respirando espontaneamente.

Devido a gravidade dos ferimentos, um procedimento de raspagem e lavagem profunda dos cortes precisou ser feito, na intenção de retirar o excesso de tecidos que vai ficando preto. Apesar de ser um procedimento complicado e arriscado, tudo correu bem.

Relembre como o ataque aconteceu

O menino de 4 anos foi atacado, na casa da babá, por um casal de rottweilers no último dia 27 de maio. Conforme informado pela mãe da criança, os cães pertencem a um cunhado e ao marido da cuidadora. Os primeiros socorros foram realizados em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis. A vítima precisou ser lavada para o Hospital Municipal Alfredo Abraão, em seguida, para o Hugol.

As apurações apontaram que no momento do ataque, um vizinho ouviu os gritos da babá e entrou na casa para ajudar a socorrer a criança. A esposa do homem conta quando chegaram ao local, a mulher estava tentando separar os cães, mas não tinha forças devido ao fato do cachorro ser muito grande e forte. Ainda segundo a testemunha, o menino ficou preso na boca de um dos cães.

O ataque deixou a vários ferimentos pelo corpo, principalmente nas regiões do pescoço, pernas e costas. A mãe da criança contou que não chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o fato e que a família da cuidadora está prestando toda ajuda necessária.

