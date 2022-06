Motorista causa acidente e foge do local carregando para-choque, em Goianésia

Imagens de uma câmara de segurança filmaram o momento em que um homem saí carregando nas mãos o para-choque de um carro, após causar um acidente em Goianésia, município localizado na região central de Goiás. Segundo a empresa responsável e proprietária por um dos veículos envolvidos, acredita-se que o condutor tenha fugido com a peça para não ser identificado.

Nas imagens que circulam na internet é possível ver que durante a dinâmica do acidente o carro subiu no canteiro central da via, chegando a derrubar uma árvore. Uma das proprietárias da empresa conta que a condutor que causou o acidente seguiu pela via, depois volta, observa o acidente, pega o para-choque com a placa e vai embora correndo.

Trânsito: Motociclista perde o controle do veículo, bate em poste e morre, em Goiânia

Apesar do acidente ter acontecido na noite deste sábado (28/5), as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (31/5). Os motoristas dos três veículos envolvidos tiveram apenas ferimentos leves, causados pela colisão, porém as imagens mostram que o carro ficou bastante danificado.

Violência: Após agressões e ameaça de morte, mãe denuncia o filho, em Goianésia

Apesar de ter sido reconhecido e afirmado que irá arcar com os prejuízos, a delegacia de Goianésia não divulgou a identidade do suspeito. Desta forma, o Dia Online não conseguiu localizar o motorista e sua defesa para que se manifestassem. O espaço segue aberto.

Incêndio: Central de Flagrantes da polícia, em Goiânia, tem princípio de incêndio