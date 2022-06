Prefeitura de Rio Verde abre edital para quase 400 vagas; salários chegam a R$ 7,5 mil

A Prefeitura de Rio Verde abriu um edital para preenchimento de quase 400 vagas para diversos cargos cargos. Os salários chegam a R$ 7,5 mil. O certame será realizado pela Universidade de Rio Verde (UniRV).

As vagas são destinadas para os seguintes cargos:

Analista Administrativo

Analista de Planejamento, Gestão e Controle

Analista de Projetos de Cartografia

Analista de Projetos Urbanísticos

Analista de Tecnologia da Informação

Analista Jurídico

Arquivista

Atendente Plantonista

Auxiliar de Fiscalização

Auxiliar de Copa e Cozinha

Auxiliar de Limpeza Predial

Auxiliar de Patrimônio e Almoxarifado

Auxiliar de Serviços Públicos

Fiscal de Proteção e Defesa do Consumidor

Oficial de Diligências

Orientador Esportivo

Procurador Autárquico

Técnico de Suporte em Tecnologia da Informação

Técnico em Segurança do Trabalho

Vigia

O concurso é composto por provas objetivas, para todos os cargos, e discursivas, de redação, de títulos, prática e teste de capacidade física, para outros.

Inscrições para o concurso da Prefeitura de Rio Verde

Recuperação: Menino que caiu de brinquedo inflável, em Rio Verde, recebe alta hospitalar

As inscrições para o concurso começam no dia 4 julho, seguem até 3 de agosto e devem ser feitas pela internet, através do site da UniRV.

Alguns dos requisitos para participar são:

ser brasileiro nato ou naturalizado;

gozar dos direitos políticos;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos do sexomasculino;

ter idade mínima de 18 anos

ter aptidão física, mental e psicológica para o exercício das atribuições do cargo;

ter nível de escolaridade ou habilitação legal para o exercício do cargo;

achar-se no pleno exercício dos seus direitos civis e não possuir nenhum impedimento legal para o exercício das funções/atividades do cargo;

não ter sofrido pena de demissão no serviço público dentro dos últimos cinco anos;

apresentar exame de sanidade física e mental, comprobatória da aptidão necessária para o cargo;

não possuir vínculo com outro órgão público que acarrete incompatibilidade de exercício do cargo postulado.

Confira o edital completo aqui.