Servidores do Detran-GO são afastados em operação que apura fraudes em exames para obter CNH

Uma operação da Polícia Civil (PC), deflagrada nesta quarta-feira (1º), resultou no afastamento de três servidores do Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A ação investiga supostas fraudes em exames médicos para tirar e renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a operação, equipes da Polícia Civil cumpriram 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Goiás e Itaberaí. Além disso, um dos servidores ainda foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e uma clínica médica e um centro de formação de condutores tiveram as atividades suspensas.

CNH: Contran restabelece prazo de 12 meses para tirar a CNH

Investigação da operação que apura fraudes em exames para obter CNH

A Polícia Civil apurou que um despachante usava contatos de influência dentro do Detran-GO para facilitar a aprovação de seus clientes. Desta forma, pessoas com dificuldades visuais que as tornariam inaptas para a direção de veículos foram aprovadas nos exames médicos e obtiveram a CNH.

As apurações apontam que as fraudes aconteciam em várias cidades do estado. O que chamou a atenção da polícia foi o fato de moradores de cidades como Jataí, distante 400 km de Goiás, optassem por realizar os exames para renovação da CNH na cidade de Goiás.

Nova CNH: Novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação começa ser emitido a partir desta quarta (1º)

Segundo o delegado José Antônio de Podestá Neto, responsável pelas investigações, os agentes públicos do Detran-GO que realizavam as consultas e adiantavam os serviços para o despachante, recebiam pagamentos indevidos como retribuição.

Acidente: Homem morre após passar mal durante prova para tirar CNH, em Aparecida

Diante dos fatos, foi determinado pelo Poder Judiciário o afastamento das funções dos três servidores investigados até a conclusão do procedimento policial. Além disso, houve a determinação para que dois médicos deixem de realizar exames voltados para obtenção de CNH até o término das investigações.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o Dia Online não localizou as defesas para se manifestar sobre o caso.