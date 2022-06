Cine Cultura tem estreia de terror tailandês e de longa brasileiro

O terror tailandês A Médium, dirigido por Banjong Pisanthanakun e o longa brasileiro A Felicidade das Coisas, de Thais Fujinaga, são as estreias da programação do Cine Cultura, em Goiânia, nesta quinta-feira (2/6). Além disso, a telona do espaço ainda volta a receber sessões do filme Medida Provisória, e continua com a produção Tantas Almas.

O filme foi o representante da Tailândia para concorrer a uma vaga de filme estrangeiro no Oscar 2022. Assim, a produção de terror A Médium vem ganhando o mundo após se tornar um grande sucesso de bilheteria em seu país. Do diretor Banjong Pisanthanakun, traz imagens impactantes, enquanto insere o público na cultura espiritual local.

Outra estreia na programação do Cine Cultura é o brasileiro A Felicidade das Coisas. O primeiro longa-metragem da diretora Thais Fujinaga mostra a realidade da mulher no Brasil. O esforço diário para fechar as contas, a busca por pequenos prazeres em meio aos problemas mundanos. Ademais, o sonho de ter uma piscina em casa, os filhos sendo filhos, bem como todos os dramas familiares, com suas amarguras e suas doçuras se mostram presentes na produção.

O espaço apresenta também a coprodução colombiana Tantas Almas. Ela leva o espectador a um percurso por rios da América Latina. Além disso, traz de volta o sucesso Medida Provisória, de Lázaro Ramos, por mais uma semana.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 2 a 8 de junho

13h30 – Medida Provisória (14 anos)

15h30 – Tantas Almas (12 anos)

18h – A Felicidade das Coisas (12 anos)

19h45 – A Médium (16 anos)