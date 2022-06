Dois são presos suspeitos de matar jovem com mais de 70 facadas, em Formosa

Dois homens foram presos suspeitos de matar um jovem, de 23 anos, com mais de 70 facadas, além de golpes de capacete, tiro e pedradas, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O crime aconteceu durante a madrugada do dia 17 de abril, mas a prisão dos suspeitos só foi efetuada na última terça-feira (31/5). Eles foram detidos e encaminhados ao presídio da cidade, onde estão à disposição da Justiça. Ambos podem responder por homicídio qualificado e, se condenados, poderão pegar de 12 a 30 anos de prisão.

Homicídio: Jovem de 21 anos mata idoso a facadas no Piauí e é presa em Vicentinópolis, Goiás

O crime

De acordo com as investigações, toda a confusão teria começado por volta de 1h30 da manhã no Setor Nordeste, mas seguiu por vários quarteirões da cidade, até chegar no setor Dom Bosco.

Após ser agredida, a vítima, identificada como Wanderson Pereira Marcelo, foi encontrada morta no corredor de uma casa. A polícia acredita que ele tenha ficado várias horas agonizando, por causa das pedradas que recebeu na cabeça. Um laudo cadavérico apontou traumatismo craniano.

Feminicídio: Homem é preso após matar mulher com machadinha dentro de igreja, em Santa Terezinha

Além disso, a perícia também identificou um forte odor de urina no local, o que pode indicar que os suspeitos teriam urinado na vítima para humilha-lo.

Jovem morto com mais de 70 facadas

O motivo da briga entre os três envolvidos não foi informado, mas o Wanderson foi brutalmente agredido com 74 golpes de faca pelo corpo, vários golpes de capacete na cabeça, alguns golpes de pedra no crânio e um disparo de arma de fogo no braço.

Condenação: Condenado a 49 anos de prisão homem que torturou e matou menina de 6 anos, em Planaltina

Como não tiveram as identidades reveladas, o Dia Online não localizou a defesa dos suspeitos para posicionamento, mas o espaço segue aberto.

De acordo com a PCGO, a investigação está em fase final e o inquérito policial será em breve concluído.