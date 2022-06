Nova CNH: veja como emitir o documento físico e digital em Goiás

Começou a ser emitida nesta semana a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em Goiás, o documento é emitido junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO).

Segundo o órgão, por enquanto, o motorista pode emitir apenas o documento físico e, em uma segunda etapa, será liberada a versão digital. O Detran-GO destaca que não há necessidade da troca imediata do documento, pois os motoristas ainda podem usar a versão anterior.

Para aqueles que forem usar o documento na versão digital, o acesso deve ser feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que pode ser baixado em aparelhos celulares com tecnologias Android e IOS.

O novo modelo da CNH será emitido nas cores verde e amarelo e contará com informações em português, inglês e espanhol, facilitando a identificação dos motoristas em solo estrangeiro. O documento ainda possui uma tinta especial fluorescente que brilha no escuro e fica visível apenas com luz ultravioleta.

Na nova CNH também foi incorporado um código internacional que é usado nos passaportes, permitindo o condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos no Brasil.

A nova versão ainda identificará quais tipos de veículo o condutor está apto a dirigir, além de informações sobre o exercício de atividade remunerada e as possíveis restrições médicas.

A validade do novo documento continua sendo a mesma divulgada no ano passado, sendo de 10 anos para condutores com menos de 50 anos; cinco anos para condutores de 50 a 69 anos; e três anos para pessoas com 70 anos ou mais.