Tio é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinhos, em Piracanjuba

Um homem de 57 anos foi preso na quarta-feira (1º) suspeito de abusar sexualmente de seus sobrinhos, duas crianças de 8 e 12 anos, em Piracanjuba, região sul do estado.

O caso foi descoberto depois que as crianças contaram para familiares que teriam sofrido os abusos. Diante disso, uma denúncia feita à polícia, com o auxílio do Conselho Tutelar.

Como aconteciam os abusos sexuais

As investigações apontam que os crimes aconteciam na casa das vítimas, quando elas estavam sozinhas. Segundo relatos das crianças, os abusos aconteceram entre fevereiro e março deste ano. Dois meses depois que o caso começou a ser investigado, a Polícia Civil reuniu diversas provas que comprovam a prática delituosa.

O homem aproveitava o momento em que os sobrinhos estavam sozinhos e ia até a residência para cometer os abusos. As crianças ainda eram ameaçadas para não contar sobre os abusos para os pais.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Unidade Prisional de Piracanjuba, onde se encontra à disposição da Justiça. Ele não possui antecedentes criminais.

Segundo a Polícia Civil, as investigações devem ser concluídas em breve e o caso será remetido ao Poder Judiciário.