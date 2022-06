Bebê tem traumatismo craniano após pai acerta-lo com panela de ferro, em Goiânia

Nesta quinta-feira (2/6) um recém-nascido de um mês de vida sofreu um traumatismo craniano leve, porém de alto risco, depois de ser atingido na cabeça por uma panela de ferro. O caso aconteceu em Goiânia e de acordo com as primeiras apurações a agressão partiu pelo próprio pai da criança. O homem foi detido suspeito de agredir a esposa e o bebê.

Em imagens gravadas no interior de uma viatura da Polícia Militar é possível ver o bebê ferido que, aparentemente, está desacordado. A mãe da criança informou aos médico que no momento da agressão o homem estava sob o efeito de álcool. O bebê está internado, endo acompanhado por uma equipe de neurologistas, todavia o relatório médico aponta que não há necessidade de realizar procedimento cirúrgico.

Uma testemunha disse que viu o momento em que o homem agride a mulher que está com o bebê no colo e que correu para prestar os primeiros socorros ao recém-nascido. A mulher informou ainda que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) solicitando orientações e que colocou água com gelo na cabeça da criança, além de não deixar que a mesma adormecesse.

Ainda segundo a testemunha, no momento que os policiais chegaram ao local, o bebê chorava bastante e estava tremendo de dor. A criança foi encaminhada, as pressas, pelos policiais até um hospital. As primeiras apurações apontaram que a família fazia um piquenique em uma praça localizada no setor Tupinambá, quando o homem começou a agredir a esposa, arremessando um pedaço de pau contra ela e logo em seguia uma panela de ferro, que atingiu a cabeça do recém-nascido.

Tendo em vista que a identidade do suspeito e das vítimas não foram divulgadas, o Dia Online não conseguiu contato com a defesa do acusado, assim como não foi possível conseguir uma atualização do estado de saúde da criança.