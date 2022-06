Bombeiro Mirim atingido por trave, em Goiânia, ganha alta hospitalar

Na manhã desta sexta-feira (3/6) o bombeiro mirim, de 9 anos de idade, que foi atingido por uma trave durante o projeto do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) ganhou alta hospitalar, após 30 dias de internação. A criança estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

De acordo com informações da equipe médica da unidade de saúde, o menino precisou ser intubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no último dia 30 de abril, devido a um traumatismo craniano decorrente da queda de uma trave de futebol. Ainda de acordo com os profissionais da saúde, a vítima foi apresentando significativas melhoras e, no dia 23 de maio, foi transferido para um leito de enfermaria.

Uma das médicas do Hugol comenta que o bombeiro mirim ficou em estado gravíssimo, mas que recebe alta conversando e se alimentando pela boca, uma vez que foi submetido ao procedimento de traqueostomia. A profissional diz ainda que o menino “é um guerreiro” e surpreendeu a toda equipe médica.

Como o acidente aconteceu

A criança deixou o hospital na companhia de militares do Corpo de Bombeiros, uma vez que é fã do trabalho realizado pela corporação de resgate. Sobre as causas que levaram ao acidente, o CBMGO informou que continua investigando como tudo teria acontecido. Na data em que o acidente aconteceu, o Tenente coronel, Thiago Abdala de Morais, assessor do Corpo de Bombeiros relatou como tudo aconteceu.

Segundo ele, enquanto os coordenadores do projeto Bombeiro Mirim realizavam a montagem dos gols móveis, algumas crianças se deslocaram até uma trave estática, instalada no quartel do 1º Batalhão, onde forçaram a trave, fazendo com que ela tombasse e caísse em cima do menino.

Importante ressaltar que em todo momento a corporação assume a responsabilidade pela segurança das crianças e que o caso está sendo apurado internamente. “Aguardamos para poder dar uma resposta à sociedade. A responsabilidade é do Corpo de Bombeiros, de poder dar toda a segurança para essas crianças”, conclui o Tenente Coronel.

