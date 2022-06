Ciclista morre após ser atropelado por motorista de app que dormiu ao volante, em Goiânia

Um ciclista morreu após ser atropelado por um motorista de aplicativo na manhã desta sexta-feira (3/6), na GO-070, em Goiânia. À polícia, o motorista contou que teria dormido ao volante. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo dados coletados e informações de testemunhas, a vítima teria saído de casa para trabalhar como pedreiro na casa de uma irmã. Ele trafegava na GO-070, sentido Goianira- Goiânia, como já era de costume, segundo relatos de familiares.

Quando o ciclista estava se aproximando da barreira policial, foi surpreendido por um veículo, que trafegava pela mesma via e sentido. Ao ser atingido, o homem caiu na rodovia, não resistiu e acabou morrendo ainda no local do acidente.

Motorista de app que atropelou ciclista afirma ter dormido ao volante

Em relatos à equipe policial, o condutor do veículo contou que trabalha como motorista de aplicativo e que havia acabado de deixar um passageiro nas proximidades do local do acidente. Ele afirmou que estava retornando para sua residência.

O motorista disse ainda que teria dormido na direção quando ocorreu o acidente e que não teria visto a vítima trafegando pela rodovia. Com o impacto do acidente, a vítima ficou caída junto ao acostamento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, será liberado para a família.

Além da Dict, também compareceram ao local equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML).