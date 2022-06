Mirage Circus desembarca em Goiânia no mês de junho

Considerado um dos circos mais renomados do Brasil, o Mirage Circus chega a Goiânia a partir de 10 de junho, na Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping. Assim, com um espetáculo diferenciado, o Gigante Brasileiro, como é conhecido, contará com mais de 800 toneladas de equipamentos de última geração. Dessa maneira, estará equipado com som e iluminação digital, além de um enorme telão de LED, e atrações surpreendentes e inéditas.

O Mirage Circus terá em sua programação em Goiânia artistas nacionais e internacionais. Desse modo, eles irão divertir o público nas apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e palhaços. Além disso, do motocross Freestyle, com incríveis saltos de 10 m de altura, bem como o famoso globo da morte.

Com o intuito de proporcionar ao público uma experiência inesquecível, o Gigante Brasileiro traz ainda diversas opções na praça de alimentação. Ademais, é um ambiente acessível e climatizado.

Os espetáculos no Mirage Circus em Goiânia acontecerão de terça a sexta-feira, sempre a partir das 20h30. Nos sábados, domingos e feriados, também às 16h e às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site, ou ainda pela bilheteria física no próprio circo, de terça a domingo, das 10h às 22h. Os valores vão de R$ 20 a R$ 120. Além disso, é de R$ 690 o Camarote Familiar, que cabe até cinco pessoa.

Serviço: Mirage Circus em Goiânia

Quando: A partir de 10 de junho

Onde: Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping

Horário dos espetáculos: Terça a sexta, às 20h30 | sábados, domingo e feriados às 16h, 18h e 20h30