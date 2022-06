Trecho da Avenida T-9 onde aconteceu racha que matou jovens será interditado para perícia

Nesta sexta-feira (3/6), a partir das 14h, uma parte da Avenida T-9, em Goiânia, será interditada para passar por perícia. No local, aconteceu um acidente com racha que resultou na morte de dois jovens. A interdição segue até às 16h.

O trecho fica localizado entre a Rua T-30 e a Rua T-33, no sentido Nordeste para Sudoeste. No total, quatro viaturas da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) darão suporte na operação.

A recomendação da SMM é que os motoristas usem rotas alternativas. Uma delas é pegar no sentido aproximado – Oeste / Leste (Avenida T-9, virar à direita na Avenida T-3). A outra opção é no sentido aproximado – Leste / Oeste (Avenida T-9, virar à esquerda na Rua T-30, depois virar à esquerda (rotatória) na Rua T-52).

O objetivo da perícia é coletar imagens de câmeras de segurança do trecho 0nde aconteceu o acidente, além de periciar a própria via para fazer medições, marcações e estimativas de velocidade máxima/média, que são importantes para a investigação. A ação vai auxiliar na elucidação dos detalhes da batida.

O acidente com racha na Avenida T-9

O acidente aconteceu na madrugada do último dia 7 de maio. Informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), apontam que dois veículos, sendo uma Hilux e uma BMW, disputavam um racha.

Na caminhonete estavam seis pessoas e na BMW estava apenas uma. Todos eles estavam saindo de uma boate na capital, onde passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas.

No acidente, Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local. A outra vítima fatal foi identificada como Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, e teve a morte encefálica constatada no dia 10 de maio.

