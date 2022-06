Bombeiros combatem incêndio que atingiu oficina e destruiu carros em Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde desta sexta-feira (3/6) para atender uma ocorrência onde um galpão pegou fogo e destruiu carros, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o fogo começou em uma oficina mecânica e quando os militares chegaram no local três carros já estavam em chamas. Informações do solicitante apontam que o fogo começou depois que ele ouviu um forte barulho em um dos carros.

Acidente: Carreta carregada com etanol pega fogo e interdita BR-060, em Goiânia

Ao todo foram três veículos atingidos e ao menos dez protegidos através das ações de combate a incêndio da equipe de Bombeiros Militares. Quatro viaturas foram empenhadas e cerca de 2.500 litros de água foram usados para conter o incêndio. Apesar dos danos materiais, não houve feridos.

Imagens registradas pelos bombeiros mostram o local em chamas. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s92bcf456-3a96-4d0f-92c1-a4e8047bd786′]

Homicídio: Dupla é presa suspeita de esquartejar e atear fogo em homem, em Luziânia

Incêndios em Goiás

Estatística do número de atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás mostra que, neste ano, já foram atendidas 3.015 ocorrências de incêndio florestal e urbano. Nos doze meses do ano passado, o número chegou a 12.679.

Goiás: Incêndio atinge depósito de reciclagem em Aparecida de Goiânia

Em 2021, de janeiro a maio, foram atendidas 1.383 ocorrências de incêndio florestal, neste ano, o número saltou para 1.728. Já as ocorrências de incêndio urbano foram 1.233 de janeiro a maio do ano passado, e 1.287 neste ano.