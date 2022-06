Caminhão tomba e deixa BR-153 totalmente interditada em Nova Glória

Um caminhão tombou na manhã deste sábado (4/6) e deixou a BR-153, no km 278, totalmente interditada, no município de Nova Glória. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há previsão para liberação da pista.

De acordo com o Inspetor da PRF, Newton Morais, a interdição foi feita por causa do tombamento do caminhão, que está impedindo a passagem de veículos nos dois sentidos da via.

A PRF informou que o motorista saiu de Goiânia com uma carga variada. O acidente aconteceu depois que ele perdeu o controle da direção. Apesar do susto, o caminhoneiro não se feriu.

BR-153 fica totalmente interditada; veja melhor opção para fugir do trecho

O Inspetor explica que a melhor opção para os motoristas é pegar rotas alternativas para evitar o trecho. “Quem sai de Goiânia sentido norte do estado, chegando em Jaraguá deve acessar a GO-080, seguir até Goianésia, de lá pegar a BR-080 e voltar para a BR-153 próximo de Uruaçu.” Para quem segue na direção contrária, é só fazer o trajeto no sentido oposto.

A PRF ressalta que não há previsão para o desbloqueio da rodovia.

Capotamento na GO-403

Um outro acidente com caminhão foi registrado neste sábado (4/6) na GO-403, nas proximidades da Vila Galvão, em Senador Canedo. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, o caminhão transportava etanol e capotou. Em seguida, o veículo pegou fogo, mas não atingiu a carga. O motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e transportado consciente para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).