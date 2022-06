O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste sábado (4/6) que o Brasil investiga seis casos suspeitos de varíola de macaco. A informação foi divulgada por meio de seu perfil na rede social Twitter.

Segundo Queiroga, o país continua sem casos confirmados, mas monitora os possíveis casos suspeitos da doença. Além dos quatro casos que já estavam em investigação, outros dois foram notificados em Rondônia. Os casos suspeitos estão localizados nos seguintes locais:

Ceará (1)

Mato Grosso do Sul (1)

Rio Grande do Sul (1)

Rondônia (2)

Santa Catarina (1)

O ministro afirmou que todos seguem isolados e em monitoramento.

O que é varíola de macaco?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a doença recebeu este nome pois foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos que eram mantidas para pesquisa, em 1958. Somente na década de 70 que ela foi detectada em humanos.

A doença é causada pelo vírus monkeypox e o patógeno causados tem menor risco de complicações do que a varíola humana. Segundo a OMS, a varíola dos macacos pode ser encontrada em locais onde há florestas tropicais, como na África Central e Ocidental. A transmissão ocorre através do contato com animais ou com pessoas infectadas.

A OMS ressalta que os sintomas da doença são febre, dor de cabeça intensa, dor muscular e nas costas, baixa energia, linfonodos inchados, erupções cutâneas ou lesões. A orientação é que quem apresentar os sintomas, deve procurar atendimento médico e comunicar possível contato com alguém infectado.

Geralmente, a erupção se apresenta em até três dias após o início da febre. Segundo a OMS, os sintomas duram entre duas e quatro semanas, mas desaparecem por conta própria sem tratamento.