Motociclista morre após se envolver em acidente com viatura da PM, em Goiânia

Um motociclista, identificado como Lúcio de Castro, morreu no fim da noite deste sábado (4/6), após se envolver em um acidente com uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PM), no Jardim Novo Mundo, localizado na região leste de Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), que foi acionada para atender a ocorrência, o motorista que dirigia a viatura informou que trafegava pela Avenida Campus Elísios, sentido centro/ bairro, a caminho de um atendimento. Na mesma avenida, porém no sentido contrário, seguia a motocicleta.

Ao chegar no cruzamento com a Avenida Bueno Aires, o motociclista teria feito uma conversão à esquerda em local sinalizado com ‘pare’, momento que ocorreu a colisão frontal com a viatura policial. Com o impacto, a vítima foi arremessada e caiu na via, enquanto a motocicleta resvalou por aproximadamente 30 metros.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista envolvido permaneceu no local e foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo.

A Dict ainda informou que um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.