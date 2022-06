Vídeo: motociclista sem CNH fica em estado gravíssimo após acidente em Goiânia

Um jovem de 19 anos está internado em estado gravíssimo após ser atingido por um carro em acidente no Residencial São Marcos, em Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo as investigações, o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o motorista do carro teria desrespeitado a sinalização de pare. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o acidente. (Veja abaixo)

Acidente: Motorista causa acidente e foge do local carregando para-choque, em Goianésia

Como aconteceu o acidente com motociclista sem CNH

De acordo com os vestígios encontrados no local, o jovem, não habilitado, trafegava pela Rua SM 10, via preferencial, sentido bairro/centro, conduzindo uma motocicleta, quando, no cruzamento com a Rua Homero Rosa Filho, ocorreu a colisão com o veículo.

Tragédia: Menina de 7 anos morre após acidente entre carro e caminhonete na BR-158, em Piranhas

O veículo era conduzido por um homem de 58 anos, que desrespeitou a sinalização de ‘pare’ em horizontal. Imagens mostram que a motocicleta bateu frontalmente com a lateral direita do automóvel.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu lesões corporais de natureza gravíssima. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Vítima fatal: Motociclista morre após se envolver em acidente com viatura da PM, em Goiânia

O condutor do automóvel permaneceu no local e foi submetido ao teste de alcoolemia com resultado negativo. A Dict informou que aguardará a representação da vítima para a instauração do inquérito policial.

Veja imagens do acidente:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s28fdeb11-fa95-41c5-89ab-b643da9167e7′]