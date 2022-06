Através de desenho criança relata abuso, em Itumbiara; suspeito foi preso

Nesta segunda-feira (6/6) um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança. A prisão aconteceu no município de Itumbiara, localizado no sul de Goiás. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a prisão aconteceu após a vítima entregar um desenho, feito por ela, para a professora da escola, na semana passada. A PCGO está tratando o caso como estupro de vulnerável e solicitou a Justiça do Estado um mandado de prisão preventiva.

Estelionato: Médico é indiciado após cobrar dinheiro para assinar apólice, em Goiânia

O delegado responsável pelo caso disse que os exames feitos na menina não confirmaram a conjunção carnal, todavia isso não quer dizer que o crime não foi praticado. Ainda de acordo com a corporação policial, a história envolvendo a criança começou no último dia 18 de maio, durante o evento “Faça Bonito”, que é um dia destinado ao combate è exploração e abuso contra crianças e adolescentes.

Trânsito: Menina de 10 anos cai de garupa e morre atropelada, em Porangatu

Na ocasião a menina faz um desenho retratando o abusador saindo do quarto da esposa e indo até o dela. A professora teria achado aquela situação diferente, conversado com a vítima e logo em seguida acionando o Conselho Tutelar, que foi o órgão responsável por levar o caso até a delegacia da Polícia Civil.

A corporação policial informou também que as investigações continuam e que o homem poderá responder judicialmente por estupro de vulnerável após a conclusão do inquérito.

Crimes sexuais: Nu, homem tenta estuprar advogada enquanto fazia caminhada, em Itumbiara

Como uma forma de proteger a criança, a PCGO optou por não divulgar a idade e grau de parentesco entre a vítima e seu abusador. Devido ao fato de não ter o seu nome divulgado, o Dia Online não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para que o mesmo possa se manifestar.