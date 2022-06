Caminhão bate em carro que perde o controle e atinge pedestre, em Iporá

Neste domingo (5/6) um carro foi atingido por um caminhão e por um triz não atropela um pedestre, em Iporá, município localizado na região sudoeste de Goiás. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver quando o homem, que está a pé, é atingido pelo retrovisor do veículo de passeio, cai no chão e se levanta logo depois.

O acidente aconteceu na Avenida Pará, no Setor Central, de Iporá. No vídeo é possível ver também quando o carro entra em um cruzamento, contorna a rotatória e é atingido pelo caminhão que trafegava em uma das vias e que não diminuiu a velocidade ao passar pela rótula. Com o impacto da colisão, o veículo de passeio perde o controle, bate no pedestre, que cai no chão, e só para quando atinge um poste. Apesar da situação e do susto, ninguém ficou ferido.

