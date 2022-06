Feira e-cêntrica acontece na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia

Durante os dias 11 e 12 de junho, o público poderá visitar a quarta edição da Feira E-cêntrica, que será realizada na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. O evento é gratuito, e promovido pela NegaLilu Editora e pela Casa da Cultura Digital.

Assim, a Feira e-cêntrica irá receber cinco livrarias e 72 editoras, coletivos, selos literários e artistas gráficos de diversas partes do Brasil. Dessa maneira, a exposição e comercialização de livros especiais, zines e artes gráficas, na Vila Cultural Cora Coralina, acontece das 11h às 19h, nos dois dias.

A e-cêntrica é uma das maiores feiras de publicações independentes do Brasil. Dessa maneira, nas edições anteriores reuniu expositores de todas as regiões do país. “Este é um momento de retomada, será necessário o apoio de todos os segmentos envolvidos com o livro, a literatura e a poesia para construirmos um evento relevante”, destaca a idealizadora e curadora da e-cêntrica, Larissa Mundim.

Atividades formativas

A programação da Feira e-cêntrica também prevê atividades formativas gratuitas, entre 6 e 11 de junho, todas on-line. Assim, as oficinas e os bate-papos serão conduzidas por artistas profissionais de Goiás, conforme previsto no edital do FAC. As inscrições também estão abertas pelo site www.negalilu.com.br e as vagas serão disponibilizadas sem a realização de processo seletivo.

A artista visual e designer Luana Santa Brígida conduz a oficina de desenho com aquarela nos dias 7 e 9 de junho, às 19h. Além disso, a oficina de carimbo será ministrada pela arquiteta e artista visual, Ana Flávia Maru, em 8 de junho, às 18h30. No sábado (11/6), a feira programa oficina de poesia contemporânea, com beta reis, e oficina de modelagem de massinha como estratégia de estímulo à leitura, instruída por Larissa Toschi. Todas as atividades serão realizadas em sala virtual.

Outras quatro lives, transmitidas pelo Youtube e Facebook, estão previstas a partir de 6 de junho. O mercado editorial independente é o tema transversal destas atividades que têm como convidadas/convidados a jornalista Rosângela Chaves, a livreira Goiandira Ortiz, o publicador Mazinho Souza, entre outras/outros. Para estas atividades, não há necessidade de inscrição prévia.

Também haverá durante a Feira e-cêntrica, no sábado, das 15h às 19h30, o Palavra Cruzada, um encontro de escritoras e escritores de Goiás. No domingo (12/6), o encontro acontece das 16h às 19h. Além disso, também no domingo, acontece o “Vende-se Um Slam”, com coordenação de Zé Ninguém. As inscrições serão a partir de 15h, no local.

Mais informações, AQUI.

SERVIÇO: Feira E-cêntrica | Goiânia

Quando: Exposiçaõ: Sábado e domingo, 11 e 12 de junho | Evento acontece a partir do dia 6 de junho

Onde: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita