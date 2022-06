Homem de 27 anos é baleado durante show de Henrique e Juliano, em Goiânia

Neste domingo (5/6) um homem de 27 anos foi baleado durante o show da dupla Henrique e Juliano, em Goiânia. De acordo com as apurações, o jovem foi alvo de tiros após uma troca de empurrões com outro homem. A vítima foi socorrida e segue internada, em estado grave, no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

De acordo com informações da irmã da vítima, o jovem estava no show, que aconteceu no estacionamento do Estádio Serra Dourada, quando a confusão aconteceu. A polícia entrou em contato com o homem internado, que contou a corporação que estava no evento e que empurrou um homem, que revidou ao empurrão e, em seguida, sacou uma arma e atirou contra ele três vezes.

Apesar da vítima ter passado por um procedimento cirúrgico no tórax e na mão esquerda, o jovem se encontra internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), consciente e respirando espontaneamente com a ajuda de oxigênio. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deu início ao processo de investigação sobre o caso e a ouvir testemunhas.

O Dia Online tentou contactar a organização do evento e aguarda retorno.