Mãe de Marília Mendonça faz homenagem à filha em show de Henrique & Juliano, em Goiânia

Há exatos sete meses após a morte de Marília Mendonça, Ruth Moreira, mãe da cantora, subiu ao palco durante o show da dupla Henrique & Juliano, em Goiânia, para prestar homenagem à filha. O show aconteceu na noite deste domingo (5/6), no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

Esta foi a 1ª vez que Ruth subiu ao palco após a morte da filha, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2021. Diante de milhares de pessoas, Ruth cantou a música ‘Estrelinha’ junto com Henrique & Juliano, que tinham uma amizade sólida com Marília. A música já havia sido interpretada por Marília com Di Paulo e Paulino.

“Quando bater a saudade olhe aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê.”, diz trecho da canção.

No show, Henrique agradeceu Ruth por ter dado a vida à Marília. “Muito obrigada por ter dado a vida e nos presenteado com uma pessoa tão incrível. Uma pessoa maravilhosa, que a gente amava muito”.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais pela influenciadora Raiza Marinari. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sd5ad5bbc-4247-42a7-9e16-329b04258add’]

Acidente com a cantora Marília Mendonça

O acidente fatal da cantora Marília Mendonça aconteceu no dia 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais. Aos 26 anos, a rainha da sofrência deixou milhares de fãs abalados com sua partida.

Marília conquistou o Brasil com diversas músicas, letras e melodias intensas, sendo considerada uma das artistas mais populares do feminejo, um gênero que coloca as mulheres como protagonistas no estilo musical no Brasil.

Entre seus grandes sucessos estão “Infiel”, “De quem é a culpa?”, “Eu sei de cor”, “Graveto”, “vai lá em casa hoje”, “Troca de calçada”, “Supera”, “Ciumeira”, “Alô, porteiro”, “Todo mundo vai sofrer” e “Amante não tem lar”.

Marília Mendonça deixou o filho, Léo, de 2 anos., fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.

