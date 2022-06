Morre aos 81 anos Seu Alberto, fundador da Empada do Alberto, em Goiânia

Morreu no domingo (5), aos 81 anos, Alberto Cavalcante de Sousa, conhecimento como ‘Seu Alberto’, fundador da sua lanchonete ‘Empada do Alberto’, localizada em Goiânia. O estabelecimento ficou reconhecido pela qualidade dos produtos e presença de personalidades famosas.

Seu Alberto estava internado em um hospital na capital desde o fim do mês passado e não resistiu às complicações de uma pneumonia. O velório e enterro de Seu Alberto estão previstos para esta segunda-feira (6), no Cemitério Parque Memorial, localizado na GO-020.

Homenagem a Seu Alberto

Em uma postagem nas redes sociais do estabelecimento, o filho de Seu Alberto, Amâncio Cavalcante, fez uma homenagem ao pai. “Hoje não sou só eu que perco um amigo, companheiro e mentor. Hoje Goiânia perde uma pessoa que amou essa cidade, que viveu a história dela junto com os seus personagens principais.”, escreveu o empresário.

Ainda na publicação, Amâncio ainda falou sobre a história do pai no Mercado Central, onde está localizada a lanchonete. “Foram 75 anos de vivência no Mercado Central, alguns debaixo do balcão e na grande maioria servindo. Estou falando de: Alberto Cavalcante de Sousa, um pai esposo e avó maravilhoso a quem tenho muito orgulho e que levarei comigo por toda a vida.”.

Empada do Alberto

Com 75 anos de história na lanchonete, Seu Alberto começou a trabalhar no Mercado Central aos seis anos de idade. Desde 1947, diversas personalidades passaram pelo local, conhecido especialmente pela qualidade das empadas.

Entre os nomes mais conhecidos que estiveram no local estão o jogador de futebol Ronaldo Nazário, a atriz Fernanda Montenegro e o escritor Jorge Amado.

