Van da VacinAção realiza imunização itinerante até o dia 10 de junho

A van do projeto VacinAção, da prefeitura de Goiânia, fará uma busca ativa de pessoas que ainda não completaram esquema vacinal contra Covid-19 e Influenza até a próxima sexta-feira (10/6). Assim, atenderá regiões Oeste, Sul, Leste, Sudoeste e Norte da capital. O veículo fica estacionado em pontos estratégicos da cidade entre 8h e 16h. Desse modo, o público-alvo são todos com idade acima de 12 anos.

Podem ser vacinar contra Covid-19 na van da VacinAção pessoas com idade acima de 12 anos, para primeira, 1ª ou 2ª dose de reforço, que tenham completado quatro meses da segunda dose. Além disso, idosos com 60 anos ou mais que precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da 2ª dose de reforço (quarta dose). No ato da imunização, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de vacinação e endereço.

A van também tem vacina contra a Influenza. Dessa maneira, podem ser imunizados idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores e indígenas. Ademais, agentes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e adolescentes. Também jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, comorbidades ou deficiência permanente, além dos imunossuprimidos.

Quanto à documentação, os trabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros e agentes das Forças Armadas devem apresentar documento que comprove a atividade, como contracheque, crachá, entre outros. Além disso, gestantes devem apresentar ultrassonografia ou exame Beta HCG. Já os idosos, um documento pessoal com foto. E os imunossuprimidos precisam apresentar qualquer comprovante, como receita e relatório médico.

Confira os locais da van da VacinAção até 10 de junho

Nesta segunda-feira (6/6), a vacinação contra a Covid-19 e Influenza feita pela van da VacinAção, é na Praça das Mães, no Setor Oeste. Na terça-feira (7/6), será no Goiânia Shopping, no Setor Bueno.

Ademais, na quarta-feira (8/6), será Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), no Parque Lozandes. Na quinta-feira (9/6), acontece no Evento Saúde e Bem-Estar, também no Parque Lozandes. Na sexta-feira (10/6), será na Escola Municipal Maria Helena Bretas, no Setor Urias Magalhães.