Votação visa implementar ponto eletrônico e dress code na Câmara de Aparecida

Nesta semana os parlamentares da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia devem votar dois projetos que visam endurecer as regras sobre a circulação de pessoas na Casa Legislativa. Um do projetos diz respeito ao registro de presença, através de ponto eletrônico, e o outro versa sobre a obrigatoriedade do uso de terno e gravata, bem como de dress code para os servidores.

O vereador William Panda (PSB) é o autor da proposta sobre o ponto eletrônico, que começou a ser elaborada, depois de uma polêmica causada pela divulgação do nome de parlamentares que não compareceram à sessão do último dia 18 de abril, que foi encerrada por falta de quórum.

O político chegou, inclusive, a anunciar a iniciativa em plenário durante a sessão realizada em 25 de abril. Na ocasião, a proposta foi alvo de críticas desferidas pelo vereador Gleison Flávio (MDB), que afirmou que muitos parlamentares terão dificuldades em comparecer às sessões devido as eleições de 2022.

Na sessão do dia 19 de abril, André Fortaleza (MDB), presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, chegou a dizer que publicaria, no site oficial do legislativo municipal, o nome dos vereadores que faltarem às sessões.

Regimento interno da Câmara Municipal

O regimento interno da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia está passando por diversas mudanças propostas pelo seu presidente, André Fortaleza. Dentre as alterações está a redução do número de componentes das comissões internas. Outra proposta aborda o uso de terno e gravata em plenário e faz novas determinações sobre a vestimenta (dress code) dos servidores da Casa Legislativa.

